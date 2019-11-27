Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сделать Францию лидирующей державой в Европе. По его плану, также необходимо ослаблять роль США в НАТО. Россию он рассматривает как потенциального союзника. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

По американским данным, согласно стратегии Макрона, Парижу выгодно делать все для ослабления американской роли в НАТО. В свою очередь, Россия рассматривается французским лидером как потенциальный союзник, который может поменять баланс сил в Евразии в случае присоединения к европейским проектам вместо китайских.

Отмечается, что помощники президента считают, что небольшими усилиями можно привлекать к себе внимание, вызывая раздражение у союзников. Таким примером является его высказывание о "смерти мозга" НАТО. При этом Франция должна не допустить вступления новых стран в Евросоюз, а также пересмотреть свободу перемещения внутри ЕС.

В ноябре Макрон заявил, что НАТО переживает "смерть мозга", напоминает издание. По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Макрон также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится "на краю пропасти". C ним не согласился генсек организации Йенс Столтенберг и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель: оба политика выразили мнение о том, что сейчас альянс силен как никогда прежде и наращивает мощь.

Как сообщала "Страна", Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет уходить досрочно, а отработает весь свой срок своей должности.

Напомним, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон устроили перепалку на банкете по случаю падения Берлинской стены.