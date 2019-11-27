Депутат Верховной Рады Андрей Жупанин от "Слуги народа" поддерживает легализацию марихуаны в лечебных целях. Об этом он рассказал в интервью "Украинским новостям".

"Я не вижу прямой связи между легализацией игорного бизнеса и легализацией проституции или марихуаны. Насколько мне известно, в некоторых странах создаются специальные игорные зоны, где разрешены не только игорные заведения, но и проституция, употребление марихуаны. Есть примеры стран, где все это разрешено по отдельности и не пересекается одно с другим (Нидерланды). Мне кажется, что в Украине уже необходимо легализовать употребление марихуаны для лечебных целей. Мне удивительно, почему мы этого еще не сделали", - сказал парламентарий.

По мнению Жупанина, украинское общество слишком консервативно, чтобы легализировать проституцию.

"По поводу общей легализации - не знаю, вопрос сложный, особенно в нашем консервативном обществе", - считает нардеп.

Напомним, в "Слуге народа" подготовили законопроект о легализации марихуаны в Украине.

Также мы сообщали, что нардеп Михаил Радуцкий анонсировал принятие решения о легализации медицинской марихуаны, но это не произойдет быстро.