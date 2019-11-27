Кабинет министров Украины одобрил закон о переводе трудовых книжек граждан в цифровой формат. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.

"Теперь ожидаем, когда за законопроект проголосует Рада. Также приняли постановление, которым предусмотрено, что граждане смогут попросить работодателя передать в электронной форме информацию о стаже до 2000 года (сейчас у Пенсионного фонда есть информация только с 2000 года). Это позволит в будущем сделать назначения пенсий и других социальных выплат полностью дистанционно, без необходимости посещать Пенсионный фонд", - говорится в сообщении.

Фото: Telegram/dmytro_dubilet

Дубилет утверждает, что решение Кабмина позволит получать электронные сервисы пенсионного фонда при помощи не только цифровой подписи, а и с помощью BankID.

"Цифровая подпись все еще имеет низкое проникновение среди украинцев. А Интернет-банками "ПриватБанка", monobank и других банков-участников пользуются многие",- подчеркнул он.

Ранее "Страна" рассказывала о желании министра заменить государственную спецсвязь приложением для смартфонов.

Также мы писали, что Дубилет объявил о сокращении почти двух тысяч работников Госстата, "чтобы перезапустить экономику Украины".