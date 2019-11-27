Украинское правительство уволило главу НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook.

"Кабмин уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недавшковского", - сказал он.

Юрий Недашковский. Фото: atom.gov.ua

Позже эту же информацию подтвердил и премьер-министр Алексей Гончарук во время проведения брифинга, отказавшись при этом называть причину решения.

"Да, это правда, решение соответствующее правительством принято. Это было решение министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. Я думаю, он прокомментировать это более подробно", - подчеркнул он.

Скриншот: facebook.com/alexeygoncharenko

Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил скандального прокурора Константина Кулика из органов прокуратуры.

До этого "Страна" писала, что в течение двух месяцев в районных администрациях Запорожской области могут сократить около 680 человек. Таким образом власть хочет оптимизировать ведомства.

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