Правительство Украины назначило уполномоченным по защите государственного языка учителя Татьяну Монахову. Об этом 27 ноября сообщил депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Facebook.

"Уполномоченным по защите государственного языка Кабмин назначил Монахову Татьяну Васильевну", - написал Гончаренко.

Фото: facebook.com

Эта кандидатура была предложена Министерством культуры, молодежи и спорта. Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Монахова работала заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В. Сухомлинского по специальности "учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

Татьяна Монахова. Фото: day.kyiv.ua

Напомним, что Бородянский заявил, что уже выбрал кандидата на должность "шпрехенфюрера".

Также мы писали о том, что Гончарук пожаловался, что Кабмин не мог найти уполномоченного по защите украинского языка.