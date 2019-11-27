Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет выполнять обещание президент Владимира Зеленского, отменить оплату коммунальных услуг для людей старше 70 лет. Об этом он заявил журналисту "Страны" во время брифинга в среду, 27 ноября.

По его словам, государственная политика сосредоточена на неповышении тарифов для всех граждан Украины, независимо от возраста.

"У нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы тарифы не росли. Сейчас мы видим возможность зафиксировать ту цену, которая сейчас есть и гарантировать ее неповышение не только для пожилых людей, но и для всех граждан Украины. Мы выходим с того, что одинаково этой зимой должен быть защищен абсолютно любой украинец, который в этом нуждается независимо от возраста", - заявил Гончарук.

Как сообщалось, в начале прошлого месяца премьер-министр, отвечая на вопрос журналистки "Страны" Юлии Корзун, когда правительство начнет выполнять предвыборное обещание Владимира Зеленского - освободить от платы за комуслуги людей старше 70 лет, предложил дождаться принятия бюджета и сказал, что вопрос изучается.

Напомним, почти несколько месяцев назад президент Владимир Зеленский объявил, что его команда работает над тем, чтобы отменить коммунальные тарифы малообеспеченным пенсионерам после 70 лет.

Ранее сообщалось, что власти Киева сообщили, что должники по коммуналке не смогут выехать за границу, а их имущество будут арестовывать.

Также мы писали, что украинцы, которые получают субсидию, будут платить за коммуналку на треть больше.