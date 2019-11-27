Бывший вице-президент Джо Байден остается самым популярным среди представителей Демпартии, выдвигающихся на президентские выборы 2020 в США. Об этом в среду, 27 ноября, передает CNN со ссылкой на собственный опрос.

Согласно его результатам, Байдена поддерживают 28% сторонником Демпартии. Его показатель по сравнению с аналогичным опросом в октябре уменьшился на 6 процентных пунктов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

За ним следует сенатор социалист Берни Сандерс с 17%. Еще 14% опрошенных готовы отдать свой голос за сенатора Элизабет Уоррен. У мэра города Саут-Бенд (Индиана) Пита Буттиджича - 11% сторонников. Его поддержка с октября выросла почти в два раза.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, согласно результатам опроса, набирает только 3%. Однако он лишь на днях присоединился к борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демпартии, не участвовал в дебатах и лишь приступает к проведению предвыборной кампании. Аналитики считают кандидатуру Блумберга потенциальной угрозой в первую очередь для Байдена.

Опрос проводился 21-24 ноября. В нем приняли участие около 400 избирателей, заявивших о том, что они поддерживают Демпартию.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кому из кандидатов от демократов удастся победить на праймериз партии и стать его оппонентом на выборах 2020 года, но он готов бороться с любым из них.

Следующие президентские выборы в США назначены на ноябрь 2020 года. Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на второй президентский пост и выражает уверенность в том, что ему это удастся.

Как сообщала "Страна", адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть компромат на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Джулиани добавил, что если он сам исчезнет, то хранящийся в его сейфе компромат незамедлительно будет опубликован на основании RICO, то есть Федерального закона о противодействии рэкету и коррупции США.

Напомним, что в Сенате США, который контролируют однопартийцы Дональда Трапа из Республиканской партии, потребовали от госсекретаря Майкла Помпео стенограмму разговора Байдена с Порошенко по поводу увольнения генерального прокурора Украины Виктора Шокина.