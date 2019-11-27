Без воды и отопления остались жители поселков Гвардейское и Черкасское в Днепропетровской области. Об этом пишет РБК-Украина.



Уточняется, что населенные пункты, в которых проживают около 9 тысяч человек, отключили от коммуникаций из-за остановки запланированного еще прежним руководством Днепропетровской области строительства водогона Вольное – Гвардейское. По данным местных изданий, люди самостоятельно роют скважины и каждый день тратят крупные суммы, чтобы обеспечить себя питьевой покупной водой.



Всех учеников местной школы вынужденно перевели на дистанционное обучение, так как температура в классах не позволяет проводить уроки.



"Обещают решить вопрос. Каждый день мы ждем, что наконец-то проснемся не от холода, а от тепла в собственных постелях. Мечтаем о том, что наши дети будут спокойно учиться и получат знания, а не греть ладошки теплым воздухом изо рта. Мечтаем банально постирать одежду. Это безумно обидно - так жить. Страшно, ведь дети и старики особенно подвергаются холоду и часто болеют", - рассказала замдиректора общеобразовательной школы Гвардейского Светлана Марковна.



По данным СМИ, проект нового водогона, который должен был решить проблему Гвардейского и Черкасского, был разработан еще в начале 2019 года предыдущим руководством области. Был проведен тендер и выбран подрядчик. Но после смены власти фирма-подрядчик вместо предоплаты якобы получила ультиматум: откажитесь от договора, теперь новые фирмы будут делать эти работы.

Ранее "Страна" писала о том, что тысячи жителей города в Кировоградской области остались без тепла.

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