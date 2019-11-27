Правительство одобрило фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/ 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года", – сообщил он.

Также он добавил, что переход на эту программу будет добровольным.

Ранее сообщалось, что депутаты "Оппоплатформы" внесли законопроект о снижении цен на газ для населения.

Также мы писали, что в Украине собрались повысить тариф на электроэнергию для населения, которое много потребляет.