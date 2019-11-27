Кабинет министров уволил с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александру Клитину. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале в среду.

"Замминистра инфраструктуры Клитина уволена по представлению министра (не по собственному желанию). В ответ на мой вопрос премьер причины пояснять не захотел. "Чтобы не делать хайп" (с). Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал", - написал Гончаренко.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Клитина была назначена заместителем министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции с 18 сентября 2019 года.

Напомним, что сначала она попала в скандал из-за нардепа Антона Полякова, который 19 ноября обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают Клитину как нового замминистра (предполагается, что она получила должность через постель).

Другой скандал возник после обнародования переписки пранкером "Джокер". Говоря о закупке локомотивов для АО "Укрзализныця", Клитина обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он "мутит с тендерами". Кроме того, она заявила о своих амбициях на пост министра.

После этого Криклий заявил, что увольняет попавшую в секс-скандал Клитину.