Андрей Данилко, который является одним из судей на песенном проекте "Х-фактор", покинул эфир во время 11 выпуска, поскольку не смог совладать с эмоциями и сдержать слезы. Кадры опубликованы на YouTube.

Так, в какой-то момент между судьями начинается спор относительно того, чьи подопечные лучше. От него создатель образа Верки Сердючки решил отстраниться и заметно волновался. "Михайлович, мы тебя не обижаем тут?.. Он в своих мыслях", - сказал Игорь Кондратюк.

После того, как на сцену вышли конкурсанты из категории "Группы", которые достались Данилко, он покинул судейское кресло и отсел от остальных. Шоумен признался, что хочет уйти из шоу.

"Слушайте, может я не прав... вот я сижу здесь, целый день промучился... Ради Бога, только вы меня простите... Я каждое утро просыпаюсь и думаю... Ребята, только не обижайтесь... Вот я как будто бы не оправдывал надежд... Я настолько пустой! Вот сегодня девочки и мальчики переодеваются, думают - что он все время в черном? Думаю, сегодня оденусь - купил в Бельгии одежду для эфиров Х-Фактора. Я смотрю, и я как придурок", - сказал он.

Данилко утверждает, что "будет честнее, если я этот проект покину. Потому-что может быть появится какой-нибудь наставник, который вам поможет".

"Может, вы поменяете эту ситуацию. Но я как сейчас подумал, что мне надо кого-то выбирать... Я не готов это делать. Вы все способные ребята. Мне кажеться, что мне лучше этот проект покинуть... В любом случае кто-то из вас троих будет в прямых эфирах. Но я ничего не могу сделать. Извините", - подчеркнул он и покинул студию.

Видео: YouTube/Х-фактор

Напомним, во дворце "Украина" в Киеве 13 ноября прошло шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", хедлайнером которого стала Верка Сердючка. Во время ее выступления у одной из фанаток начались родовые схватки.

Ранее "Страна" показывала атмосферное фото Верки Сердючки с мамой, снятое во время октябрьских туманов в Киеве.