Президент Украины Владимир Зеленский готов к двусторонним переговорам с главой России Владимиром Путиным в рамках "нормандской встречи", которая состоится 9 декабря в Париже. Об этом он заявил во время брифинга в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным. Мы готовы к любым форматам в формате "Нормандской четверки" говорить об этом", - заявил президент Украины.

Также он добавил, что не ожидает окончания войны на Донбассе уже завтра, но хочет четко понимать, когда это произойдет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в Париже вдвоем.

Также мы сообщали, что секретарь СНБО заверил Париж, что Киев выполнил все условия для успеха саммита "Нормандского формата" 9 декабря.