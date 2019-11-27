В международном аэропорту "Одесса" совершил аварийную посадку учебно-тренировочный самолет. Об этом сказано на Facebook-странице аэропорта "Одесса".

"27 ноября в 12:53 учебно-тренировочный самолет YAK-18 совершил вынужденную посадку в аэропорту" Одесса ". Причиной стал отказ двигателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное судно вылетело за час до инцидента с аэродрома "Гидропорт". На борту находились 2 человека. Никто из них не пострадал. Подчеркивается, что аэропорт работает в штатном режиме.

Фото: facebook.com

Напомним, что пару дней назад в аэропорту "Одессы" из-за поломки самолета отменили все рейсы.

Также мы писали о том, что в аэропорту Одессы за один день случились сразу две самолетные аварии.