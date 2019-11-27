В Украине в прокат выходит фильм "История Лизы", в официальном трейлере которого можно увидеть кадры с щенками, которых топят в воде. Об этом сообщают зоозащитники UAnimals на своей странице в Facebook.

По словам защитников животных, демонстрировать подобные жестокие кадры в кино недопустимо.

"Мы рады развитию украинского кино, впрочем зафиксированное на видео является фактом жестокого отношения к животным. Авторы этого должны понести ответственность", - говорится в посте.

Также зоозащитники собираются подать заявление о преступлении в правоохранительные органы и требуют объяснений от режиссера ленты Александра Жовна и Госкино Украины, при поддержке которого она выходит на экраны.

Кроме того, по их данным, на видео были использованы реальные кадры, а не графика.

Видео: Facebook/UAnimals

Картина "История Лизы" рассказывает о любви двух пар - обычной и не совсем. В ней показано, как выражают свои чувства люди с синдромом Дауна. Сценарий выиграл грант от Госкино, которое погасило 50% стоимости фильма (общая сумма около 7,5 млн грн). Съемки проходили в Новомиргороде Кировоградской области и завершились в июле 2018 года.

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