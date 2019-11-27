Число жертв землетрясения в Албании возросло до 30 людей. Спасатели продолжают поиск выживших и тел погибших среди разрушений. Об этом сообщает в среду, 27 ноября, агентство ЭФЭ.

По разным данным пропали без вести от 10 до 25 человек. 45 человек удалось спасти из-под обломков, передает Интерфакс-Украина.

Ранения получили порядка 650 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии. Спасательные операции проводят албанские спасатели, им помогают специалисты из других стран Европы.

Среду, 27 ноября, власти Албании объявили днем траура.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник, 26 ноября. Эпицентр располагался между столицей Тираной и вторым по величине городом Дурресом. При этом 28 ноября в Албании обычно отмечается день независимости.

Как сообщала "Страна", в городе Днепр проседает жилой дом, расположенный в 100 метрах от общежития Днепровской политехники. Оно стало разрушаться 5 октября и сразу же было отселено.

Напомним, что в результате обрушения дома в Дрогобыче погибли 8 человек.

Причиной трагедии стало разрушение средней несущей стены подвала дома.