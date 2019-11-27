Турецкая авиакомпания Atlasglobal вслед за Turkish Airlines временно приостановила полеты в аэропорт Одессы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"В рамках реструктуризации с целью улучшения сервиса авиакомпания Atlasglobal временно приостанавливает выполнение рейсов с 26 ноября по 21 декабря 2019 по всему миру", - говорится в сообщении.

Детали о возвращении средств пассажирам, чьи рейсы должны были состояться в указанный период, будут объявлены 16 декабря на официальном сайте компании. При этом сама продажа билетов будет приостановлена.

Фото: facebook.com/odessa.aero

Напомним, авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Одессу до 1 декабря. Позже появилась уточненная информация: рейсы отменены не до 1 декабря, а до 29 ноября.

Ранее "Страна" писала, что 21 ноября самолет Turkish Airlines рейса Стамбул - Одесса совершил аварийную посадку в Южной Пальмире. При посадке Boeing 737 получил серьезные повреждения носовой части. Его восстановление возможно только в заводских условиях.