В Кремле подтвердили возможность проведения отдельной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина на саммите нормандской четверки, который пройдет 9 декабря в Париже. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По словам Юрия Ушакова, проект документа по итогам саммита в Париже "готов в общих чертах".

Напомним, тема отдельной встречи Путина и Зеленского активно обсуждается в СМИ . В частности, сообщалось, что в планы Путина входит проведение такой встречи. Также Российский лидер якобы собирается пригласить Зеленского на парад Победы в Москву.

Также мы сообщали, что в МИД РФ заявили, что Путин в Париже призовет Зеленского к прямым переговорам с Донбассом.