Вчера в России официально открыли платную трассу М11 – от Москвы до Санкт-Петербурга. Ее протяженность - 669 километров.

Для РФ это уже не первый опыт введения в эксплуатацию дорог, проезд по которым стоит денег. В Украине такие проекты обсуждаются давно и активно, но пока без конкретных действий.

"Страна" рассказывает, что представляет собой новая трасса, которая соединяет две российские столицы. А также какие идеи на этот счет есть у украинской власти.

Трасса М11 "Нева" Москва - Питер

Согласно российскому законодательству, у любой платной трассы должна быть бесплатная альтернатива. Таким образом все новые автодороги, за проезд по которым нужно платить, строятся с нуля.

По этому же принципу готовилась трасса М11 "Нева" Москва - Питер. Ее протяженность - 669 километров.

Трасса М11 Нева, отмечена зеленой линией. Фото: kremlin.ru

Дорога идет параллельно трассе М10 "Россия", которая соединяет эти же города. Она не намного длиннее - 697 километров.

При этом проезд по платной трассе будет значительно быстрее - от оптимистических 5 часов 30 минут до пессимистически-реальных 7 часов. Тогда как для пересечения этой же бесплатной трассы автомобилисты тратят около 10 часов.

Причины такой большой разницы во времени две:

Скоростной режим на платной трассе - 110 и 130 км в час. То есть, грубо говоря, местами водители могут разгоняться до 150 километров в час. Тогда как бесплатная трасса местами пролегает через населенные пункты, где нужно соблюдать скоростной режим 60 км/ч.

На платной трассе все дорожное покрытие новое. На бесплатной местами есть выбоины и "ямочный ремонт", поэтому даже если дорога проходит не через деревню, в любом случае там сильно не разгоняешься - небезопасно.

Тариф для проезда по платной трассе М11 "Нева" для легковых авто - от 1820 до 2000 рублей. При наличии транспондера (прибора для бесконтактного способа списания платы, который устанавливается на лобовое стекло, - Ред.) удастся сэкономить еще 500 рублей.

Рассчитаем общую стоимость проезда, по-максимуму. Обычной легковушке (объем двигателя 1,4) нужно 6 литров на 100 км. То есть в данном случае 42 литра. На заправке "Лукойл" А-95 в таком количестве будет стоить 1680 рублей.

Итого, в один конец: 3680 рублей (1380 гривен), где за бензин - 1680 рублей, за проезд по трассе - 2000 рублей. В оба конца - 7360 рублей (2780 гривен).

На самолете - из Москвы 9 декабря, из Питера назад 11 декабря - перелет с учетом большого багажа будет стоить 6300 рублей (2358 гривен). То есть дешевле, даже с учетом того, что мы использовали для расчета небольшой объем двигателя.

Трасса М11 Нева. Фото: Автодор

Выгода приходит только в том случае, если в автомобиле два и больше пассажиров. Как, кстати, чаще всего и бывает. Москвичи и петербуржцы, мотающиеся между городами по делам, нередко берут попутчиков через тот же BlaBlaCar, чтобы отбивать стоимость поездки.

Первым платную трассу протестировал Владимир Путин на лимузине российского производства Aurus. Он проехал в свой родной Питер, где у него было запланировано участие в разных мероприятиях.

Путин на открытии дороги М-11 Нева - Москва - Санкт-Петербург. Фото: kremlin.ru

Однако российские журналисты, также проехавшие по этой дороге, уже отметили неприятные нюансы.

Во-первых, не везде есть покрытие 4G, а местами даже пропадает связь. Во-вторых, придорожные заправки, закусочные и другие сервисы не отличаются демократическими ценами. То есть москвичам и петербуржцам, которые выедут из дома без бензина и бутербродов, в пути придется прилично потратиться.

Трассу М11 "Нева" начали строить еще в 2012 году, и хотели сдать в 2017-м, но из-за Чемпионата мира по футболу сроки растянулись на целых два года. В итоге проект оказался едва ли не долгостроем - сдали, хоть и с нуля, за семь лет.

Участки на данной дороге - отдельный проект разных инвесторов. За сколько они окупятся - неизвестно. По оценкам россиян, инфраструктурные проекты отбиваются через 15-25 лет, однако в данном случае может быть и быстрее, с учетом того, что маршрут актуальный, а по трассе будут ездить не только легковые, но и грузовые автомобили (для них такса значительно выше).

Российские опыт платных дорог

Для россиян платные дороги уже не в диковинку и пользуются спросом.

У москвичей самая популярная дорога, за проезд по которой они охотно платят, - М4 "Дон" - от Москвы через Воронеж и Краснодар до Новороссийска. Простыми словами, это трасса из российской столицы на море.

Так выглядит платный участок трассы М4 Дон. Фото: пресс-служба Автодора

Также только по платной трассе М4 "Дон" ходят маршрутки из Москвы в Донецк. У водителей маршрутных такси обычно установлены те самые транспондеры, то есть они не тормозят для оплаты проезда и гонят по ровной дороге только с парой остановок для перекуров и посещения пассажирами туалета.

Еще есть платные трассы М3 "Украина" - Москва - Калуга - Брянск - граница Украины, М1 "Беларусь".

Немало платных дорог есть на выезде из Москвы в область. Например, когда пассажир садится на такси, водитель предлагает: ехать по бесплатной (и, соответственно, стоять в пробке) или переезжать на платный дублер, что увеличивает стоимость поездки, но и сокращает время в пути.

Где в Украине хотят построить платные дороги

В Украине, как известно, пока нет платных дорог. С инициативой их создания выступает каждая новая власть, но к конкретным шагам пока никто не приступал.

Для киевлян очень популярным был бы платный маршрут М-05 Киев - Одесса. Однако протяженность - 453 километров. Даже если власть сделает дорогу идеально ровной, что для украинских водителей звучит уже как нечто фантастическое, то взимать плату все равно не получится. Причина та же, что и в России - обязательно нужна бесплатная альтернатива. Поэтому если съездить из столицы на море по платной дороге когда-то и будет возможно, то только если ее построят с нуля параллельно.

"По плану у нас: Львов - Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь - Киев", - рассказал журналистам в октябре министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Он отметил, что пока власть только планирует начинать такие расчеты.

Впрочем, рассчитать стоимость строительства платной дороги можно куда угодно. А найти инвесторов - более сложно: они понимают, что закапывать деньги в асфальт нужно прямо сейчас, а через сколько десятилетий окупится проект - неизвестно.

Обращает на себя внимание и то, что сейчас украинская власть говорит о перспективе строительства платных дорог на небольшие расстояния. И это очень важно. Одно дело, когда киевская семья едет на майские праздники в Одессу. Тогда граждане с большой вероятностью заплатили бы, поскольку заранее морально готовы потратиться на отдых.

Однако речь идет, например, о киевской кольцевой или дороге в Белую Церковь. По этим дорогам чаще всего ездят местные жители и достаточно регулярно. Уже даже назывались предполагаемые цифры, сколько может стоить такой проезд. Например, из Киева в Белую Церковь - 160 гривен. Готовы ли украинцы платить такие деньги - неизвестно.

Пока же в Украине много проблем и без платных трасс. По разным данным, дороги в стране входят в десятку худших в мире (среди тех государств, которые рейтингуют).

На данный момент последнее достижение власти в данном направлении - ремонт 130 километров дороги на участке Запорожье - Мариуполь. В конце октября его за рулем тестировал президент Владимир Зеленский.

Возможно, если компании-подрядчики (с откатами власти) хотя бы немного умерят аппетиты при разворовывали средств на строительство и ремонт существующих дорог в Украине, вопрос о платных трассах станет для украинцев менее актуальным.

Ранее "Страна" выясняла, куда пропал асфальт с украинских трасс и как осваивают рекордный дорожный бюджет. Читайте об этом в нашем материале: "До 100 миллионов за километр".