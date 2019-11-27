Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш победил в футбольной премии Golden Boy-2019. Об этом сообщает издание Tuttosport.

Он одержал победу в голосовании экспертов и журналистов, где набрал 332 голоса. Фелиш опередил вингера "Боруссии Д" Джейдона Санчо и полузащитника "Байера" Кая Хаверца, которые набрали 175 и 75 голосов соответственно.

Вратарь "Реал Вальядолида" Андрей Лунин, принадлежащий "Реал Мадриду", получил 11 голосов и занял 15-е место.

Как сообщала "Страна", в четверг, 28 ноября, киевское "Динамо" сыграет в Швеции против "Мальме". Игра пройдет в рамках предпоследнего тура группового этапа Лиги Европы сезона 2019-20.

Напомним, что Александр Ярославский допустил свое возвращение в большой футбол в Украине, но при условии возвращения ему прав на бренд харьковского "Металлиста".