Представительница российского миллиардера Олега Дерипаски заявила, что информация о лишении его гражданства Кипра не соответствует действительности. Об этом сообщает RNS.

"Информация о лишении Олега Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности. Он не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства", - сказала она.

Кроме того, представительница Дерипаски уточнила, что "Кипр, очевидно, подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу".

Ранее в Forbes появилась информация о лишении Олега Дерипаски и его детей гражданства Кипра. Кроме того, паспорта также якобы отобрали у экс-руководителей компании "Еврофинанс" Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.

Перед этим утверждалось, что в начале ноября власти Кипра отозвали гражданство у 26 человек, среди которых 9 россиян. Причиной такого решения назвали ордера на арест, хотя точные имена называть тогда отказались.

Как писала "Страна", 27 января Министерство финансов США объявило о том, что снимает санкции, введенные против компаний российского олигарха Олега Дерипаски - "Русал", холдинга En+ и компании "Евросибэнерго".