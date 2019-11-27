Главную елку Киева в этом году соберут из елей из Житомирской области. Об этом пишет в Facebook Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

"С Поташнянского лесничества Радомышльского лесхоза 400 хвойных деревьев в ближайшее время отправятся в столицу нашего государства, чтобы украсить ее главную площадь на время рождественско-новогодних праздников", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, что на Софийской площади в Киеве начали монтировать главную елку Украины. Первым делом начали монтировать подставку-стержень для елки. В этом году 30-метровое главное новогоднее дерево страны быдет не целым, а собранным из множества веток.

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