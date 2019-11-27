Бывший нападающий сборной Швеции и ФК "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал совладельцем ФК "Хаммарбю", который играет в Стокгольме. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Нападающий приобрел половину акций у компании AEG, которой также принадлежит "Лос-Анджелес Гэлакси", и теперь владеет примерно четвертью стокгольмского клуба.

"Хаммарбю – фантастический клуб с преданными болельщиками, пользующийся большим уважением как в Стокгольме, так и во всей Швеции. Мне всегда нравился этот клуб и его болельщики, я впечатлен тем, чего добился клуб в последние годы на поле и за его пределами", – прокомментировал заключение сделки 38-летний игрок. Также в его Инстаграм-блоге опубликовано видео с футболкой стокгольмского клуба.

Переглянути цей допис в Instagram @hammarbyfotboll Допис, поширений Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 25 Лис 2019 р. о 10:36 PST

Видео: instagram.com/iamzlatanibrahimovic

Как сообщала "Страна", в Мальме установили статую Златана Ибрагимовича. На нее ушло 500 кило бронзы. Высота скульптуры - 2,7 метра. В этом городе в четверг, 28 ноября, выйдет на поле в важной игре группового этапа Лиги Европы киевское Динамо.

Напомним, что Александр Ярославский допустил свое возвращение в большой футбол, но при условии возвращения ему бренда "Металлист".