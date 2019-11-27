В Днепре полиция задержала преступную группу из 5 человек (от 22 до 43 лет), которую подозревают в совершении серии разбойных нападений. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

Уточняется, что 23 сентября в полицию обратились двое потерпевших, которые рассказали, что под угрозами они отдали пятерым неизвестным 100 тысяч гривен. В ходе расследования полиция установила подозреваемых. Оказалось, что эти же люди причастны к серии разбойных нападений в Днепре.

24 ноября полицейские задержали злоумышленников и провели обыски по месту их проживания и в их автомобилях. В результате были изъяты четыре пистолета, ружье и патроны.

Кроме того, у злоумышленников обнаружили наручные часы, золотые украшения, мобильные телефоны, долговые расписки и другие вещи, которые подтверждают преступную деятельность задержанных.

Подозреваемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: npu.gov.ua

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