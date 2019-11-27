Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что планирует написать заявление об увольнении 28 ноября. Об этом сообщает "Укринформ".

"Я возвращаюсь в Киев в среду, в четверг я подаю заявление", - сказала она.

При этом Зеркаль уточнила, что "всегда остается в процессах", даже если уже не работает с ними. Также она рассказала, где хотела бы работать после увольнения.

"Я уже говорила, что я выхожу в гражданское общество и буду создавать платформу, которая займется развитием человеческого капитала", - подчеркнула она.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль объявила о том, что скоро покинет свой пост.

Так же мы рассказывали, что Зеркаль рассказала, почему Зеленский идет на прямые переговоры с Путиным.