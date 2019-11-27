В Хозяйственном суде Киева разрешили снести четыре верхних этажа здания на улице Нижний Вал, 27-29 (известный как дом-монстр - Ред.), на Подоле в Киеве. Об этом говорится на фб-странице активиста Павло Калюка в среду, 27 ноября.

Вторая сторона может подать апелляцию. Также сообщается, что на прохождение первой судебной инстанции ушло 5 лет.

"Молния! Только что Хозяйственный суд г. Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования Киевсовета против застройщика Дома-монстра на Валах и разрешил снос 4 этажей. 5 лет ушло на прохождение первой инстанции. Да, впереди еще апелляция, но пока это победа!", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/Pavlo Kaliuk

Как сообщала "Страна", в Днепропетровске проседает жилой дом, расположенный в 100 метрах от общежития Днепровской политехники, которое 5 октября начало рушиться и сразу же было отселено.

Напомним, что в результате обрушения дома в Дрогобыче погибли 8 человек. Причиной обвала подъезда жилого дома по улице Грушевского в Дрогобыче стало разрушение средней несущей стены подвала.