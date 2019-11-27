В сети появилось контрастное фото президента Украины Владимира Зеленского, у которого рост 1,66 метра, рядом с высокорослым президентом Литвы Гитанасом Науседой. Об этом пишет в Twitter канал "Политика Страны".

"Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Литвы Гитанаса Науседы. Сразу видно, что Зе прибыл на землю легендарного Сабониса и "Жальгириса". К слову, рост Науседы - 1,92 метра", - пишет канал.

Отметим, что большая международная группа исследователей из коллаборации NCD Risk Factor, в которую входило более 800 ученых провела исследование, согласно которому в странах Балтии живут самые высокие люди в мире. При этом самые высокие мужчины в мире - голландцы.

Напомним, что начался визит Зеленского в Литву, где пройдет заседание совета президентов и экономический форум.

Также мы писали о том, что Зеленский анонсировал проведение в Литве конференции по украинским реформам.