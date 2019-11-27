Депутатом объединенной территориальной общины во Львовской области, который подозревается в организации наркосиндиката на территории шести областей Украины, оказался 24-летний член партии УКРОП (которую связывают с олигархом Игорем Коломойским) Сергей Феденишин. Об этом сообщает 24 канал.

Отмечается, что в организации уже отреагировали на ситуацию и сообщили, что Федишин будет исключен из партии.

Как сообщала "Страна", наркокартель в 6 регионах Украины был разоблачен полицией 26 ноября. Группировка занималась продажей и изготовлением наркотиков на международном уровне. По делу задержали 19 человек и изъяли наркотиков на 25 миллионов гривен.

Известно, что задержали двоих организаторов банды – жителей Львовщины. Один из них – действующий депутат ОТО (объединенная территориальная община), глава комиссии по вопросам культуры, образования и спорта.

26 ноября вечером прокурор Львовской области Ирина Диденко сообщила о задержании депутата Лопатинской ОТО на Львовщине Сергея Феденишина. Впоследствии УКРОП признал, что Феденишин баллотировался именно от них.

"Сергей Феденишин баллотировался от нашей партии на выборах в Лопатинскую ОТО. Хотим подчеркнуть, что "Украинское объединение патриотов – УКРОП" категорически осуждает любые преступления. Мы исключаем Сергея Феденишина из рядов УКРОПа", – сообщили на официальной странице организации в фейсбуке.

Скриншот: Facebook/УКРОП Львівщина

Прокурор Ирина Диденко и представитель полиции Роман Рыбицкий рассказали детали дела. Задержанных 19, но ожидают больше. Сейчас всем объявили подозрения. Двоим организаторам избрали меру пресечения – содержание под стражей или залог по 20,7 миллиона гривен. К группировке причастны двое бывших полицейских. Банда "работала" минимум год, последние семь месяцев даже вела полноценную бухгалтерию. Схема охватывала 6 областей и вышла на международный уровень. Наркотики продавали через интернет, применяли закладки и пересылали "Новой почтой".

Известно, что Феденишину 24 года. В декларации за 2018 год он указал, что занимается предпринимательской деятельностью, благодаря которой заработал в течение года 539 тысяч 818 гривен. Имущества недвижимого, если верить этому документу, у депутата ОТО нет. Зато есть автомобиль Renault 2004 года выпуска.

Из информации, содержащейся в открытом доступе (в частности, фейсбук-страницы), о Сергее Феденишине можно предположить, что он позиционирует себя как спортсмен, человек религиозный, активный в общественной жизни и благотворительности.

Фото: Facebook/Сергій Феденишин

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали сержанта, который продавал наркотики пакетами в столичной части.

Также мы писали, что полиция Киева задержала женщину с крупной партией наркотиков в ассортименте.