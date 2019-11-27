В "Нафтогазе" разъяснили суть решения Апелляционного суда по жалобе "Газпрома"
"Неофициальный перевод" решения апелляционного суда округа Свеа по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража опубликовал сегодня исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко на своей странице в соцсети.
1. Апелляционный суд отклоняет жалобу Газпрома.
2. Газпром должен компенсировать Нафтогазу расходы на судебный процесс в размере 1 021 774,26 евро и 1 650 000 грн, из которых 1 000 000 юридические расходы, и платить проценты в соответствии с разделом 6 Акта о процентах на эти две вышеуказанные суммы с момента вынесения решения суда и до момента оплаты.
3. Апелляционный суд отклоняет запрос Газпрома на компенсацию расходов на судебный процесс.
4. Апелляционный суд отклоняет обращение Газпрома о секретности. Решение суда не может будет обжаловано по существу.
"Какие кому еще нужны доказательства, что наши требования не являются "абсурдными", что решение Стокгольмского арбитража является обоснованными, и Газпрому эти решения Стокгольмского арбитража нужно просто выполнять?" - написал Витренко.
Фото: facebook.com
Как сообщалось, в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спорам Газпрома и Нафтогаза о поставках газа в Украину и его транзите, обязав российскую компанию выплатить Нафтогазу $2,56 млрд. Газпром эти решения обжаловал.
Российская компания решение арбитража не выполняет, поэтому долг Газпрома перед Нафтогазом в виде пени по состоянию на 30 июня вырос на $257 млн.
Ранее "Страна" писала о том, что "Нафтогаз" сообщил о победе над "Газпромом" в апелляции на решение Стокгольмского арбитража.
Также мы сообщали, что "Нафтогаз" объяснил, какой будет цена на газ для промышленности в последний месяц года.