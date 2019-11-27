"Неофициальный перевод" решения апелляционного суда округа Свеа по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража опубликовал сегодня исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко на своей странице в соцсети.

1. Апелляционный суд отклоняет жалобу Газпрома.

2. Газпром должен компенсировать Нафтогазу расходы на судебный процесс в размере 1 021 774,26 евро и 1 650 000 грн, из которых 1 000 000 юридические расходы, и платить проценты в соответствии с разделом 6 Акта о процентах на эти две вышеуказанные суммы с момента вынесения решения суда и до момента оплаты.

3. Апелляционный суд отклоняет запрос Газпрома на компенсацию расходов на судебный процесс.

4. Апелляционный суд отклоняет обращение Газпрома о секретности. Решение суда не может будет обжаловано по существу.

"Какие кому еще нужны доказательства, что наши требования не являются "абсурдными", что решение Стокгольмского арбитража является обоснованными, и Газпрому эти решения Стокгольмского арбитража нужно просто выполнять?" - написал Витренко.

Фото: facebook.com

Как сообщалось, в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спорам Газпрома и Нафтогаза о поставках газа в Украину и его транзите, обязав российскую компанию выплатить Нафтогазу $2,56 млрд. Газпром эти решения обжаловал.



Российская компания решение арбитража не выполняет, поэтому долг Газпрома перед Нафтогазом в виде пени по состоянию на 30 июня вырос на $257 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что "Нафтогаз" сообщил о победе над "Газпромом" в апелляции на решение Стокгольмского арбитража.

Также мы сообщали, что "Нафтогаз" объяснил, какой будет цена на газ для промышленности в последний месяц года.