В Киеве в поддержку львовского мэра Андрея Садового, которому сегодня избирает меру пресечения Высший антикоррупционный суд, пришел поддержать столичный градоначальник Виталий Кличко. Об этом сообщает "Страна", которая ведет с места текстовую трансляцию.

"Пришел на суд к Андрею Садовому. С ходатайством к суду о взятии мэра Львова на поруки", - сказал он.

Обратим внимание, что в зале суда вместе с Кличко находится его советник – Дмитрий Белоцерковец.

По словам мэра Киева, Садовой "будет сотрудничать со следствием и не собирается скрываться".

Напомним, 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому. Суд постановил, что политик может выйти на свободу под залог в размере 50 млн гривен.

После этого Садовой заявил, что у его семьи нет таких денег, поэтому он будет просить денег у украинцев.

Также "Страна" писала, что в ночь на 27 ноября в Киев со Львова выехали несколько автобусов с молодыми людьми, чтобы поддержать мэра Андрея Садового. По их словам, за участие в акции им обещали 1000 грн.