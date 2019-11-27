27 ноября появилась информация что на Международной космической станции сломались все туалеты. По данным NASA, американским астронавтам пришлось использовать подгузники.

Как заявил командир МКС итальянец Лука Сальво Пармитано, ассенизационно-санитарное устройство в российском модуле подает сигнал о переполненной емкости, а устройство в американском модуле не работает из-за сигналов о неисправности. Кроме Пармитано, на МКС находятся еще пять человек - американские астронавты Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр и российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка.

Что происходит на орбите и с какими еще проблемами сталкивались на МКС раньше, ведь поломки туалетов там случаются не впервые.

Что произошло

По данным РИА Новости, после того, как стало известно о поломке, наземные службы разрешили астронавтам, которые вынуждены были использовать памперсы, задействовать устройства для сбора мочи UCD из европейского модуля Columbus. Информации о том, как справлялись с проблемами российские космонавты, не было.

Однако позже в Роскосмосе сообщили, что на российском сегменте МКС туалеты работают исправно, а неполадки наблюдаются только в американской части космической станции. При этом уже идет ремонт уборных.

Сейчас на МКС установлены два туалета - по одному в российском и американском сегментах. На пристыкованных пилотируемых кораблях "Союз" есть свои санузлы, но они используются только в крайних случаях.

На американской части МКС туалет был собран в 2007 году в космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде, но по российской технологии. Он обошелся NASA в 19 миллионов долларов. Пока попытки создать собственный вариант космического санузла в США не увенчались успехом. При этом в Японии обещают в ближайшие пять лет разработать космический туалет нового поколения.

Как устроены туалеты на МКС

Вместо воды в каждом космическом туалете используется вакуум. После всасывания все отходы расщепляют на кислород и воду, которые попадают в замкнутый цикл орбитальной станции. 80-85% мочи становится непитьевой водой, а остальное превращается в отходы.

Туалет предназначен как для мужчин, так и для женщин. Чтобы использовать унитаз, нужно предварительно пристегнуться специальным креплением. Затем включает мощный вентилятор и воздушный поток уносит все отходы во всасывающее отверстие.

Твердые отходы собираются в специальные сетчатые пластиковые мешки, которые хранятся в алюминиевых контейнерах. А затем их перекладывают в транспортный грузовой корабль "Прогресс" для дальнейшей утилизации. Жидкие отходы собираются с помощью специального шланга с насадкой.

Британский астронавт Тим Пик три года назад показывал на видео, как работает туалет для справления малой нужды.

О работе другой части туалета в 2015 году рассказывала итальянский космонавт Саманта Кристофоретти.

Делилась впечатлениями от космической уборной и бывший астронавт МКС Пегги Уитсон. После завершения своей миссии на орбите, она призналась, что справлять нужду было жутковато. Чтобы сходить по-большому, приходится поднапрячься.

"Это гораздо труднее, потому что все время надо попасть точно в цель", - рассказывала Уитсон, ведь, по ее словам, нужное отверстие в контейнере по размеру не больше тарелки.

Фото: Пегги Уитсон/NASA

Причем, когда контейнер переполняется, приходится надевать перчатки и трамбовать его содержимое.

Туалет ломается не впервые

На МКС не впервые выходят из строя туалеты - последний такой случай был в феврале этого года. Тогда прорвало туалет, расположенный в американском сегменте. Астронавтам пришлось использовать полотенца, чтобы собрать более 10 литров вытекшей воды. Чтобы устранить последствия, потребовались все находящиеся на МКС полотенца. При этом на работу электрооборудования МКС вода никак не повлияла.

В январе 2010 года в американском модуле Tranquility большое содержание кальция в жидких отходах космонавтов вызвало засор системы водоочистки. В связи с поломкой содержимое туалета пришлось загружать в ТГК "Прогресс", который был впоследствии затоплен в Тихом океане.

В 2009 года в том же модуле вышел из строя разделительный насос туалета.

В 2008 году было три инцидента, причем на то время на МКС был лишь один туалет.

Кстати, персонаж одного из популярных американских сериалов "Теория большого взрыва" Говард Воловиц по сюжету занимался разработкой оборудования для туалетов в космосе. А показанные в одной из серий трудности с туалетом для астронавтов, над которым работал Говард, спустя несколько месяцев после ее выхода на экран повторились на МКС.

Другие неполадки на МКС

В августе прошлого года на Международной космической станции случилась серьезная авария: из-за трещины произошла утечка кислорода. Поломка привела к конфликту между российскими и американскими астронавтами.

Отверстий оказалось два, но лишь одно из них пропускало воздух. Космонавты выяснили это, когда провели исследование отверстий при помощи подручных средств - зубной щетки и эндоскопа. Оказалось, что пробоина произошла из-за попадания в обшивку микрометеоритов или мусора. По словам британского астронавта Тимоти Пика, виновником трещины оказался космический мусор размером не более пылинки. Удар пришелся на стекло одного из семи иллюминаторов обзорного купола, расположенного на одноименном модуле МКС.

Конфликт же начался из-за того, что стороны не сошлись во мнениях о том, как чинить пробоину. российская сторона настаивала на немедленном ремонте при помощи того, что есть под рукой, а американцы настаивали, что нужно подождать и тщательно осмотреть повреждения, в том числе и снаружи. В итоге сначала дыру около 1,5 мм в диаметре закрыл пальцем немецкий астронавт Александр Херст, затем туда залили герметик и залепили заплаткой, которая была смазана эпоксидной смолой.

Не раз на станции выходиола из строя система по удалению углекислого газа.