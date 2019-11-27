Появился текст законопроекта, которым "Слуги народа" хотят упростить процедуру внесения изменений в Конституцию.

Так, депутат Ольга Совгиря (СН), представитель Рады в Конституционном суде предлагает изменить регламент Верховной Рады таким образом, чтобы высказывание судьями КС предостережений не было помехой для внесения изменений в Конституцию. Сам законопроект был подан в Верховную Раду еще 19 ноября, но более недели его текст отсутствовал на официальном сайте парламента.

Как говорится в документе, Верховная Рада может принять изменения к Конституции в случае если законопроект по выводу Конституционного суда признан соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины и он же был одобрен Радой на предыдущей сессии.

Отметим, что этот законопроект появился на фоне проблем с прохождением через Конституционный суд президентских изменений в Основной закон, о чем "Страна" подробно рассказывала в статье "Конституционный бунт. Почему судьи начали "рубить" проекты Зеленского по изменению в Основной закон".

КСУ уже "зарубил" один из проектов изменений в Конституцию и собирается отклонить еще несколько.

По действующему законодательству, если судьи Конституционного суда высказали предостережения к изменениям к Конституции, предлагаемым Верховной Радой, такие изменения не могут быть внесены. В законопроекте же Ольги Совгирь предлагается исключить из Регламента норму о таких предостережениях.





Интересно, что во вторник, 26 ноября, состоялось заседание Большой палаты КС по делу о внесении изменений в 81 статью Конституции (проект президента, предварительно одобрен Радой, относительно права досрочного лишения депутатов мандата за кнопкодавство).

На этом заседании судья Конституционного суда Олег Первомайский спросил у Совгири о сути ее законопроекта и о том, почему более недели судьи не могут ознакомиться с текстом проекта, который касается их полномочий. На этот вопрос Ольга Совгиря ответила, что она не должна комментировать свой законопроект на заседании, которое посвящено другой теме.