В Европарламенте выбрали новый состав Европейской комиссии. Список
В Европарламенте (ЕП) поддержали состав новой Европейской комиссии во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает Интерфакс.
Как сообщается, голосование состоялось в среду на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.
"Принято", - объявил результаты голосования евродепутатов председатель Европарламента Давид Сассоли. 461 депутат проголосовал "за", 157 - "против", воздержались 89 парламентариев.
Таким образом, в Еврокомиссию мандата 2019-2024 гг. под председательством фон дер Ляйен вошли: высокий представитель ЕС по иностранным делам, заместитель председателя ЕК Жозеп Боррель (Испания), а также заместители председателя - Франс Тиммерманс (Нидерланды, экологическая проблематика), Маргрете Вестагер (Дания, цифровые технологии), Валдис Домбровскис (Латвия, пакет "Экономика на службе людей"), Марош Шефчович (Словакия, межинституциональные отношения), Вера Юрова (Чехия, европейские ценности и транспарентность), Дубравка Шуйца (Хорватия, демократия и демография), Маргаритис Схинас (Греция, проблематика миграции).
Кроме того, в составе новой исполнительной коллегии ЕС - члены Еврокомиссии:
- Йоханнес Хан (Австрия, бюджет и административные вопросы),
- Дидье Рейндерс (Бельгия, правосудие),
- Мария Габриэль (Болгария, инновации и молодежь),
- Стелла Кириакидис (Кипр, здравоохранение),
- Кадри Симсон (Эстония, энергетика),
- Ютта Юрпилайнен (Финляндия, международное партнерство),
- Тьерри Бретон (Франция, внутренний рынок ЕС),
- Оливер Варгейи (Венгрия, политика соседства и расширение ЕС),
- Фил Хоган (Ирландия, торговля),
- Паоло Джентилони (Италия, экономика),
- Виргиниюс Синкявичюс (Литва, окружающая среда, состояние океанов и рыболовство),
- Николя Шмит (Люксембург, занятость и социальные права),
- Хелена Далли (Мальта, вопросы равенства),
- Януш Войцеховский (Польша, сельское хозяйство),
- Элиза Феррейра (Португалия, вопросы сплочения и реформы ЕС),
- Адина-Иоана Вэлян (Румыния, транспорт),
- Янез Ленарчич (Словения, кризисное управление),
- Ильва Йоханссон (Швеция, внутренние дела).
Новый состав Еврокомиссии сможет приступить к выполнению обязанностей с 1 декабря. Перед голосованием представители малочисленных фракций ЕП выступили с критикой как новой Еврокомиссии, так и порядка ее избрания. Однако суммарно их голоса не смогли составить конкуренции "тяжеловесам" Европарламента, поддержавшим предложенные фон дер Ляйен кандидатуры, - правоцентристам, социал-демократам и либералам.
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