Бывший защитник донецкого Шахтера и сборной Украины, а ныне игрок питерского Зенита Ярослав Ракицкий рассказал о том, как он приживается на берегах Невы и о том, что попросил партнера по команде Магомеда Оздоева больше не целовать его перед исполнением штрафных ударов.

Об этом украинский легиоер рассказал в интервью питерской "Фонтанке".

Оздоев целует Ракицкого перед штрафным, скриншот с экрана ТВ

- Вы впервые столкнулись с тем, чтобы вас целовал мужчина перед пробитием штрафного.

- Конечно. Я уже сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне. Я стесняюсь.

- И при этом футболисты очень суеверные. Насколько вот этот элемент фарта с поцелуем присутствует?

- Ну да, 3 гола забил. Тут Магомед снова подходил, пытался поцеловать. Но я сказал, что не надо, дай Бог - сам так забью, без поцелуя.

- У вас фантастический удар со штрафного. Это тренируется или это то, что у вас в Першотравневом выросло, то и выросло?

- Это и годы тренировок: после них еще остаешься заниматься, побить через стенку. Да и сам Бог дал, природное. Сейчас раза 2-3 в неделю остаюсь после тренировки, бью через манекены. Как долго? Да недолго. Сейчас погода такая - побил раза 3, и пальцы отмерзли.



Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как Ярослав Ракицкий забил за питерский Зенит после поцелуя Оздоева.