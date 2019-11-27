Летом-2020 в Литве состоится масштабная конференция, посвященная вопросам реформ в Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский у себя в Telegram-канале.

"В следующем году Литовская Республика будет принимать масштабное мероприятие – четвертую Конференцию по вопросам реформ в Украине. Рад сообщить, что дата проведения Конференции уже согласована – это 7 июля 2020 года", - говорится в обращении.

Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Отдельно Зеленский обратил внимание на помощь, которую предоставляет Литва.

"Отдельно хочу подчеркнуть важность практической помощи, которую предоставляет нам литовское государство и его граждане. Речь и о медицинской реабилитации украинских раненых, и о социальном восстановлении Донбасса, в частности проекте обустройства Авдеевской школы стоимостью около 1 млн евро", - подчеркнул он.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта на Донбассе и сохранение санкций против России.

Ранее "Страна" проводила опрос о том, готовы ли "слуги народа" голосовать за законы, которые требует МВФ.

Также мы писали о том, почему новый Кабмин не намерен сильно поднимать доходы бюджетников.