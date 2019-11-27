На саммите "нормандской четверки", который состоится в Париже 9 декабря, Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, так же как и другие заявления , которые не только ставят под сомнение, а означают отказ от выполнения минских договоренностей ...

Россия как член "нормандской четверки" сформировала рамки, которые легли в основу минских договоренностей. И эти договоренности предусматривают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это (выполнение договоренностей) зависит, прежде всего, от этих сторон, непосредственно конфликтуют на востоке Украины ", - заявил Лавров.

Кроме того Лавров считает, что президент Украины Зеленский в Париже должен будет подробно объяснить, как он сам видит свои действия по выполнению минских договоренностей.

Ранее "Страна" писала о том, что секретарь СНБО заверил Париж, что Киев выполнил все условия для успеха саммита "Нормандского формата" 9 декабря.

Также мы сообщали, что Путин проведет с Зеленским отдельную встречу на саммите "Нормандской четверки" и пригласит его на парад Победы в Москву.