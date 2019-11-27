В ночь на 27 ноября в Киев со Львова выехали несколько автобусов с молодыми людьми, чтобы поддержать мэра Андрея Садового на заседании Высшего антикоррупционного суда, где ему будут избирать меру пресечения. Об этом сообщает "Вголос".

Так, в сети появилось видео разговора с молодыми людьми, которые ждали отправки автобуса. За такое мероприятие им обещали заплатить по 1000 грн.

Видео: facebook.com/govoryt.velykyi.LVIV

Напомним, "Страна" следит за рассмотрением дела по избранию меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому. Ему недавно сообщили о подозрении в махинациях с землей.

До этого политик заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога, поэтому он будет просить денег у украинцев.

Ранее "Страна" писала, что суд обязал Генеральную прокуратуру Украины открыть дело против мэра Львова Андрея Садового из-за его высказываний в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.