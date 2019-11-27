Последний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через Украину по европейским правилам и украинскому законодательству - 13 декабря. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, передает агентство Bloomberg.

"Это уже выглядит как срочная процедура. Потому что по европейским правилам, для того, чтобы забронировать долгосрочные мощности, нужно сделать это заранее", - сказал он журналистам в Берлине.

Как он отметил, регулятор и оператор двигают дедлайны как можно дальше, чтобы позволить долгосрочное бронирование, но они не могут по украинскому закону отодвигать их на более долгий срок.

"13 декабря - это дедлайн для долгосрочного бронирования. Это придает особую важность для начала реальных переговоров, потому что для переговоров нет целого декабря, только две недели", - сказал Витренко.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о необходимости долгосрочного контракта с Россией по транзиту газа.

Также мы писали, что "Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение о транзите газа.