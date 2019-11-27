Голосеевский районный суд Киева продлил до 1 января 2020 года арест четырех подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

Суд продлил арест полицейскому, экс-полицейскому и гражданскому лицу до 31 декабря включительно. Также продлен срок домашнего ареста четвертому подозреваемому по делу - несовершеннолетнему ученику 11-го класса.

Таким образом, суд продлил срок досудебного расследования до 7 месяцев.

Напомним, что резонансное преступление произошло 31 мая. В Переяславе-Хмельницком (Киевская область) стрельба по банкам отдыхавшей компании из четырех человек, двое из которых были действующими сотрудниками полиции, обернулась тяжелым ранением пятилетнего соседского мальчика. Спустя несколько дней мальчик умер в больнице.

Ранее "Страна" разбиралась, что стало известно через пять месяцев после убийства 5-летнего Кирилла Тлявова.

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