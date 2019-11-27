Под Харьковом мужчина на велосипеде попал под пассажирский поезд, движение останавливали на 2 часа
Под Харьковом поезд сообщением "Шебелинка - Харьков" сбил мужчину, который переезжал железнодорожные пути на велосипеде. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.
Уточняется, что трагедия произошла 27 ноября около 7:35 в поселке Донец Змиевского района. Машинист применял экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм 28-летний мужчина погиб на месте. Движение поездов на этом участке дороги прекращалось на два часа.
Информация зарегистрирована в Едином реестре заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Фото: hk.npu.gov.ua
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