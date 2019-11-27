Украинский легионер английского клуба Вест Хэм Юнайтед Андрей Ярмоленко попробовал себя в необычной роли. В Рождественском клипе своего клуба он стал Санта Клаусом и пришел в гости к маленькой девочке с новогодними подарками.

На видео видно, как юная фанатка "молотобойцев" сначала загадывает желание и ложится спать, а утром бежит к елке за подарками, и не скрывает своих эмоций, когда в дверях появляется Санта Клаус Андрей Ярмоленко в красной шапке.

Видео называется "Канун Рождества. Где-то в восточном Лондоне".

Видео: whufc.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в УЕФА особо отметили оригинальный финт Ярмоленко в матче Украина - Португалия. Видео.

Так же мы рассказывали, что в Англии Ярмоленко назвали лучшим футболистом тура за игру против Манчестер Юнайтед.