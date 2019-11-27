Помощник адвоката Андрея Федура Глеб, который представляет интересы бизнесмена Вадима Альперина, обещает пойти в САП, чтобы дать показания. Об этом он рассказал "Стране".

"Еще не ходили, но сегодня пойдем. Андрей Анатолиевич сейчас находится на других следственных действиях. Когда освободится - пойдем в САП", - сказал он.

Напомним, что знаменитый одесский контрабандист Альперин сбежал при задержании. Зеленский уже объявил за него награду.

После этого сотрудничавший с НАБУ бизнесмен Евгений Шевченко обнародовал дополнительную информацию о том, что за обыски вчера проходили на Киевской городской таможне и связал их с делом обвиняемого в контрабанде одесского предпринимателя Вадима Альперина.

Также "Страна" писала, что после обращения президента появился пост адвоката Андрея Федура, который представляет интересы Альперина. Юрист заявил, что никто никуда не сбегал.

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