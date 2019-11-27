В ближайшие дни Украину ждут дожди, туманы и снег, которые движутся со стороны запада, центра и востока Европы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

По ее словам, сегодня будет и снег и туманы, и дождь, и солнце. В четверг же на востоке страны осадков станет меньше. "Останутся какие-то совсем хилые очаги, небольшие дожди подтянутся из Польши, Венгрии и Словакии в наши западные области", - пишет Диденко.

На остальной части Украины существенных осадков не ожидается. Температура воздуха порадует, в течение дня в большинстве областей +3...+7 градусов, на Западе и Юге +6...+12 градусов. Ближайшей ночью лишь немного поморозит северную часть, 0...-3 градуса мороза. Ветер будет южным, 5-10 м / с.

В столице, по словам Диденко, в четверг, без существенных осадков, ночью около нуля, днем +2...+4 градуса.

"В пятницу, 29 ноября, в Украине станет больше влаги, дожди пройдут практически повсюду, включая Киев, позаботьтесь об обуви, зонтах и лучше оставьте автомобиль на стоянке, потому что дождь в пятницу - это гарантированные мега-пробки на дорогах", - предупреждает синоптик.

Согласно ее прогнозу, похолодание вернутся в Украину с 1-2 декабря.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее сообщалось, что сегодня Украину ждет потепление до +11. .

Также мы писали, что синоптик обещает скорое потепление в Украине, но в компании с дождем и мокрым снегом.