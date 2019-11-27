Вчера донецкий Шахтер выдал блестящий матч в Англии, в пятом туре Лиги чемпионов против грозного Манчестер Сити (1:1) и вышел на второе чистое место в группе С.

Ведущая спортивно-аналитическая компания мира InStat подвела итоги матча между Шахтером и Манчестер Сити и назвала лучших игроков.

Так по данным аналитиков, тройка лучших в составе "черно-оранжевых" выглядит так.

Николай Матвиенко - 307 баллов, Исмаили - 307 баллов, Манор Соломон - 302 балла и забитый гол на счету.

Худшими в составе горняков признаны форвард Жуниор Мораес (234), защитник Сергей Кривцов (241) и хавбек Евгений Коноплянка (245).

Инфографика: Футбол України

Напомним, что Хосеп Гвардиола после матча был слегка обескуражен, и заявил что в Загребе надо выиграть в знак уважения к Шахтеру и Аталанте.