Апелляционный суд округа Свеа в Швеции вынес решение в пользу украинского НАК "Нафтогаза" во время рассмотрения жалобы российского ПАО "Газпром". Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

"Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмьского арбитража", - говорится в обращении.

Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" официально ответил "Газпрому" на предложение российской стороны о заключении транзитного контракта на 1 год.

Ранее "Страна" писала, что "Газпром" предлагал НАКу отозвать исковые требования в Столкгольмском арбитраже, после чего заключить новый многолетний контракт на транзит газа.

До этого мы писали о том, что "Газпром" увеличил транзит через Украину почти до максимума.