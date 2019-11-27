Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование по заявлениям юриста Андрея Портнова о хищениях окружением экс-президента Петра Порошенко средств оборонных компаний в офшоры. Об этом Портнов написал в Telegram.

Портнов также опубликовал выписки из Единого реестра досудебных расследований, из которых следует, что уголовные производства открыты по ст. 191 ч. 5 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 204 ч. 3 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст. 364 ч. 2 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Фото: t.me

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