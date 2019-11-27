Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения главному подозреваемому по делу смертельного пожара в гостинице "Токио Стар" Вадиму Черному. На сегодняшем заседании решено отпустить бизнесмена из-под стражи на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает Odessa.online.

Судья постановил, что Вадим Черный будет носить электронный браслет с системой слежения. 4 декабря состоится следующее заседание, на котором планируют рассмотреть вопрос о снятии ареста с имущества подследственного.

"После того, как прокурор приобщил экспертизу к делу, согласно которой загорелся новый провод, меня уже держать было невозможно. Понятно, что прокурор сделал это только по ошибке, потому что он не понимал разницы между первичным и вторичным возгоранием, иначе бы я еще годы здесь сидел. После этой экспертизы меня было невозможно здесь держать. А суд, вместо того, чтобы отпустить меня на все четыре стороны, вынес такое решение", - заявил Черный.

По данным издания, подследственный намерен подать в Европейский суд по правам человека уже четвертую жалобу на судей Киевского районного суда, посадивших его в СИЗО.

Напомним, пожар в отеле "Токио Стар" вспыхнул в ночь на 17 августа и унес жизни девяти человек.

Ранее "Страна" писала о том, что совладелец "Токио стар" Вадим Черный пригрозил суду международным скандалом.

Также мы сообщали, что администратора отеля "Токио Стар" перевели из тюрьмы под домашний арест.