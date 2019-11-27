Из-за укрепления курса гривни к иностранным валютам Национальный банк Украины претерпел убытки на сумму в 12,3 миллиарда гривен. Об этом говорится в сокращенном консолидированном финансовом отчете НБУ за первые 9 месяцев текущего года.

Как сообщается, с начала текущего года гривня укрепилась на 13%. Кроме того, в Нацбанке отметили, что законом о Государственном бюджете на 2020 год предусмотрено перечисление Национальным банком 40,7 млрд грн прибыли в госбюджет. В 2019 году размер перечислений составил 64,9 млрд грн, что на 17,3 млрд грн больше, чем было предусмотрено госбюджетом на текущий год.

Также, по информации Нацбанка, размер международных валютных резервов регулятора на конец сентября 2019 года составил 21,4 млрд долларов, увеличившись на 0,6 млрд долларов с начала года. гривневый эквивалент статей отчета о финансовом состоянии уменьшился на 60,6 млрд грн в результате укрепления гривны.

При этом гривневый эквивалент статей отчета о финансовом состоянии уменьшился на 60,6 млрд грн в результате укрепления гривны.

Ранее "Страна" писала о том, как доллар пробил отметку в 24 грн/$.

Также сообщалось, что банкиры рассказали, до какого уровня будет укрепляться гривна.