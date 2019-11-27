В селе Горенка в Киево-Святошинском районе озеро неожиданно приобрело насыщенный зеленый цвет. Местные жители утверждают, что это могут быть последствия химикатов, говорится на странице городского паблика в Facebook.

Фото: facebook.com/Горенка

"Озеро ЦК, возле Артека…", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Горенка

Пользователи сети утверждают, что причиной могут служить действия арендатора, который якобы сбрасывает в воду токсические отходы. Другие придерживаются мнения, что аналогичная картина наблюдается и вверх по течению – на Сапсаевском пруду.

Фото: facebook.com/Горенка

Напомним, 22 октября мы писали, что озеро Свитязь на Волыни, которое входит в состав Шацкого природного национального парка и считается самым глубоким озером в Украине, мелеет с каждым днем.

Ранее "Страна" рассказывала, что Азовское море может стать озером. Такое мнение высказал Георгий Тука в случае крушения Крымского моста.