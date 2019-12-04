Православные празднуют сегодня один из главных христианских праздников в году - Введение во храм Пресвятой Богородицы, который выпадает на седьмой день Рождественского поста. Божья Матерь почитается Церковью выше, чем святые, к ней обращаются в молитвах, у нее просят благословения и заступничества перед лицом Ее Сына.

История праздника

Согласно преданию, родители Девы Марии - Иоаким и Анна долго были бездетными. И лишь в старости, в постоянной молитве о ребенке, Господь послал им дитя. Родители обещали отдать подросшую девочку на службу в израильский храм. В 3 годика малышку привели в храм Соломонов и отдали на воспитание отцу Захарии (будущий отец пророка Иоанна Предтечи). Момент введения ребенка во храм и стал прообразом сегодняшнего праздника. По преданию, маленькая Мария без посторонней помощи настолько быстро вбежал вверх по 12 ступеням (по некоторым данным, ступеней было 15), что это посчитали знамением об окончании ветхозаветных времен.

Уже тогда святые отцы понимали, что праведной Марии суждено стать матерью Спасителя. Другие святые почитаются Церковью лишь как причастники Божества, но не в той мере, как Божья Матерь. Главный подвиг Пресвятой Девы в принятии Мессии: это ее личная заслуга и свободно принятая данность. Ни в одном праведнике Ветхого Завета не встречались прежде такая преданность и абсолютная любовь к Богу, полное самоотречение и чистота помыслов.

Мария до 14 лет воспитывалась в храме, она читала Священное Писание, молилась и занималась рукоделием. После этого первосвященник Захария отдал ее праведному старцу Иосифу, который содержал ее в своем доме, где ей явился архангел Гавриил, возвестивший о рождестве от Нее Спасителя. Богородицей ее назвали так, потому что ее сын Иисус Христос стал одновременно Человеком и Богом. Христиане верят, что после своей смерти Богородица воскресла и была принята Богом, поэтому нигде в Церкви не осталось ее мощей, хоть части пояса и ризы сохранились до наших дней как великие святыни.

Ведение во храм Пресвятой Богородицы стали отмечать позже остальных двунадесятых праздников. Его появление связывают с византийским императором Юстинианом, который в 543 году на развалинах Иерусалимского храма построил огромный собор в честь Богородицы. Окончательно статус двунадесятого праздник получил только в XIV веке.

Отец Захария встречает трехлетнюю Богородицу, которую сопровождают ее родители

Традиции праздника: что можно и чего нельзя делать

В этот день верующие посещают храм, чтобы зажечь свечу и помолиться о Божьем благословении, а также исцелении и об избавлении от бесплодия.

Праздник ранее считался больше женским. Молодые мамы просили Богоматерь о правильном воспитании чад, о даровании им сил и терпения. Если в праздник прийти в церковь не получилось, молитве уделяли время дома. Наши предки праздник проводили весело, катались на санках при снежной погоде, ходили в гости к друзьям, собирались за праздничным обедом. Однако чрезмерного веселья избегали по канонам Рождественского поста. Также старались придерживаться постного меню, хоть в праздник давалась некоторое послабление и разрешалось есть рыбу.

Время наедине с близкими ценили за возможность пообщаться на волнующие темы. В праздник можно помянуть добрым словом усопших. Считается, что в этот день Господь позволяет душам навещать близких. Поэтому дарите добро и любовь тем, кто рядом с вами, и оно вернется вам сторицей.