На МКС сломались российские туалеты. Астронавты используют подгузники
На Международной космической станции (МКС) вышли из строя все туалеты. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным НАСА, американским астронавтам приходится использовать подгузники. Носят ли их российские космонавты - не сообщается.
Как известно, на МКС находятся два туалета российского производства: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле "Звезда" и WHC — в американском модуле Tranquility.
По словам командира МКС итальянца Луки Пармитано, АСУ не используется, так как сработала сигнализация о переполненном баке, в на WHC постоянно срабатывает индикация неисправности.
Ранее сообщалось, что американский "грузовик" Cygnus успешно отправился в полет на МКС. В космосе его поймает рука-манипулятор.
Также мы писали, что в "Роскосмосе" пожертвуют научной программой, чтобы помочь астронавтам NASA добраться до МКС.